الرياضة الليبية تودع عالمي الأجسام مبارك الأدهم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 يوليو 2020, 04:28 مساء
مبارك الأدهم. (إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية، اليوم الأربعاء، أحد أبطالها العالميين في رياضة بناء الأجسام، الفقيد مبارك الأدهم «الشيخ» 62 عاما.

الشيخ مبارك بدأ حياته الرياضية مع لعبة رفع الأثقال بنادي الوحدة، تحول بعدها إلى رياضة بناء الأجسام، وفيها تألق وحصد العديد من البطولات، من بينها فضيتان على مستوى العالم وبطولة ألمانيا، كما توج بجائزة أفضل عارض على مستوى العالم في مناسبتين.

ونجح أيضا مدربا وكان له بصمة على العديد من الأبطال، من أبرزهم البطل صلاح الدالي المتوج بذهبية العالم بالمغرب 2013، والبطل الدولي كمال القرقني، المتوج بكأس وذهبية مستر أولمبيا.

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