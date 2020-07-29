ماذا قال مدرب كروتوني عن «بن علي» بعد التأهل لـ«الكالتشيو»؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يوليو 2020, 09:20 صباحا
الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

نجح الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي «28 عاما» في الصعود مع فريقه كروتوني إلى الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشيو» في الموسم المقبل، بفوزه الكبير على مضيفه ليفورنو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 36 للمسابقة، ليحجز كروتوني المقعد الثاني قبل جولتين على النهاية، بعد أن ظفر بينيفينتو بالمقعد الأول قبل عدة أسابيع بالفعل، ويتبقى الصراع على الموقع الثالث بين الفرق من المركز الثالث وحتى الثامن في نظام الملحق.

وسيلعب كروتوني موسمه الثالث في الدوري الإيطالي الممتاز بعد 2016-2017 الذي أنهاه في المركز 17، و2017- 2018 الذي أنهاه في المركز 18، وبالتالي هبط إلى القسم الثاني، ويشرف على تدريب كروتوني جيوفاني ستروبا «52 عاما»، الذي يقود الفريق منذ 2018، كما يوجد بجانب بن علي الأرجنتيني ماكسي لوبيز لاعب برشلونة وميلان الأسبق، وكان بن علي عنصراً مؤثراً في قيادة فريقه والعودة به إلى دوري الأضواء في إيطاليا، بعد أن تألق خلال الموسم الجاري.

وشارك بن علي في سبع وعشرين مباراة هذا الموسم سجل خلالها سبعة أهداف كما صنع هدفا واحدا مما وضعه في المركز الثاني لهدافي الفريق خلف النيجيري نوانكو مساهما في جمع كروتوني لخمس وستين نقطة قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.

وأكد مدرب كروتوني جيوفاني ستوربا جدارة لاعب «فرسان المتوسط» وأشار بأن بن علي جوهرة في ملاعب إيطاليا وهو الأمر الذي لطالما لمسناه في مستواه في تجارب احترافه مع بريشيا وباليرمو وبيسكارا قبل أن يستقر مع كروتوني، بحسب ما نقله موقع «218».

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