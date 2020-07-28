شخصيات رياضية ليبية ينعون عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة

فقيد الرياضة الليبية عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة. (إنترنت)

نعت شخصيات رياضية ليبية رحيل فقيد الرياضة الليبية عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة، الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، والعضو السابق في لجان «كاف»، الذي عمل بالصحافة الرياضية لسنوات طويلة وأحد شخصيات كرة القدم الليبية المعروفة.

نعى سالم صولة، المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقيد الرياضة وتقدم بتعازيه لأسرة الفقيد.

الصحفي الرياضي المعروف عادل قنابة، كتب أيضًا منشور تعزية، قائلًا: «وانطفأت شمعة كروية إدارية أحببناها».

محمد احميدة المدرب السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، أكد في نعى له أن المرحوم شخصية رياضية محترمة تركت بصمتها عبر أكثر من نصف قرن في الإدارة والصحافة الرياضية.

نقيب الصحفيين الليبيين السابق عاشور التليسي، نعى الفقيد، واعتبره أحد فرسان الصحافة الرياضية والعطاء الرياضي في الإدارة الرياضية.

وكان الفقيد عبدالمجيد أبوشويسة أبولائحة، توفي بعد معاناة مع المرض في الأشهر الأخيرة عن عمر ناهز 82 عاما.