شراطة والنعمي يتحصلان على شهادة منظم دولي في «الشطرنج»

مدرب الشطرنج، هاشم النعمي. (أرشيفية : إنترنت)

تحصل الثنائي الليبي أحمد شراطة وهشام النعمي على شهادة نورم منظم دولي في لعبة الشطرنج، بعد اجتيازهما وبتفوق كبير الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد العماني للشطرنج، وبإشراف الاتحاد الآسيوي «أون لاين» أيام 15، و16، و17، و18 يوليو الجاري.

واستهدفت الدورة التدريبية 50 مشاركا من 18 بلدا، وحاضر في الدورة الخبير الدولي الأستاذ مهدي عبدالرحيم.

وفي تصريح لـ«بوابة الوسط» قال هاشم النعمي: «الحمد لله اجتزت صحبة زميلي الأستاذ أحمد شراطة الدوره بنجاح، ومعدل نجاحي 87%، وأتوجه بالشكر والتقدير للاتحادين الآسيوي والعماني، وأخص الأساتذة أمين عام الاتحاد الآسيوي، هشام الطاهر، ورئيس الاتحاد العماني، أحمد البلوشي، والمحاضر القدير مهدي عبدالرحيم، على حسن التنظيم وعلى جهودهم الكبيرة ودورهم المتميز في نجاح الدورة».

وأضاف النعمي أن الشهادة بعد اعتمادها من الاتحاد الدولى للشطرنج يصبح بإمكان حاملها تنظيم بطولات رسمية محلية ودولية في لعبة الشطرنج.