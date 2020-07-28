16 فريقا فى بطولة الراحل سعد مسعود بنادي الاتحاد

احتفال سابق بنادي الاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفقيد سعد مسعود لقدامى اللاعبين بنادي الاتحاد سالم العماري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد سينظم البطولة تخليدا لرئيسه السابق الفقيد سعد مسعود.

وأضاف أن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد غدا الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهراً بصالة النادي بباب بن غشير وبحضور مندوبي اندية الاتحاد والأولمبي والمدينة والمحلة وأبوسليم والوحدة ورفيق وأبومليانة والشرطة والأهلي المصراتي ونجوم قرقارش والشباب الوحدوي والشارع الغربي والملعب الليبي واليرموك واتحاد غريان.

تنقسم الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل اول وثاني كل مجموعة للدور الربع نهائي الذى سيقام بنظام خروج المغلوب.

يذكر أن البطولة تخليدا لرئيس نادي الاتحاد السابق الفقيد سعد مسعود وستقام المباريات على ملعب المهدي السوكني بنادي الاتحاد.