ختام فعاليات الدورة التدريبية لتنمية قدرات الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 03:42 مساء
الدورة التدريبية لتنمية قدرات الشباب (إنترنت)

اختتمت أمس الإثنين فعاليات الدورة التدريبية لتنمية قدرات الشباب في ريادة الأعمال الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، وبدعم من اليونيسف، وتم خلال الحفل الختامي عرض 18 مشروعا تم اختيارها من قبل اللجنة المشرفة بعد توافر جميع الشروط الملائمة لتمويلها وتكريمها.

تم تدريب 144 شابا وشابة من جميع أنحاء ليبيا مع مدربين معتمدين في ريادة الأعمال، وذلك لتقديم فرصة الحصول على منح نقدية لتنفيذ المشاريع للنهوض بالاقتصاد المحلي على مستوى البلديات، بحسب الصفحة الرسمية لهيئة الشباب والرياضة عبر «فيسبوك».

خلال كلمة الختام أكد مدير مكتب التعاون الدولي عبدالله صالح الهوني تقدير جهود الشركاء الذين ساهموا في نجاح المشروع الذي يعد خطوة مهمة نحو الدفع بمسيرة ريادة الأعمال الاجتماعية لفئة الشباب في ليبيا، حيث تمت إقامة عدة معسكرات تدريبية في شرق البلاد وغربها لعدد 144 شابا وشابة في 24 بلدية موزعة على كافة ربوع الوطن الغالي.

وأكد الهوني أنه لن تكون هذه الخطوة الوحيدة فهيئة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور بشير القنطري عازمة على النهوض بقطاع الشباب، وأن هذه المبادرة ما هي إلا بداية مسيرة دعم الشباب خصوصاً أصحاب المشاريع الريادية الناشئة حتى نراها مشاريع كبيرة تساهم في نهضة اقتصاد المجتمع وتوفير فرص عمل.

واختتم الهوني كلمته بالشكر والعرفان لكل من ساهم في المبادرة، حيث أكد أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة يشرف شخصياً على التخطيط والإعداد والتنفيذ للبرامج التي تهدف لدعم الشباب في كل ربوع ليبيا، ويؤكّد العزم للمضى قدما في تنفيذ هذه البرامج التي بالتأكيد لن تكون ناجحة إلا بسواعد الشباب.

الدورة التدريبية لتنمية قدرات الشباب (إنترنت)
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