ليبيا تغادر منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج

منافسات في الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

أخفقت ليبيا في التأهل إلى المرحلة الثانية للأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الإنترنت بعد نتائجها المتواضعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات مغمورة حيث خاض منتخب ليبيا أمس الإثنين ثلاث مباريات شهدت الإخفاق في اثنين منها ففي الجولة السابعة فقد مباراته أمام موريتانيا بنتيجة 2.5 نقطة لليبيا مقابل 3.5 لموريتانيا كما حقق الفوز لليبيا علي العر وأميرة عبد القادر وتعادل لحسين الصابري وخسارة محمد كرناف وأبرار‏ سالم ومسرة عبدالحفيظ.

وفي الجولة الثامنة خسرت ليبيا أمام جزيرة أروبا بنتيجة (2/4) وحقق الفوز لليبيا اللاعبين حسين الصابري وهاشم النعمي وخسارة علي العر وابرار سالم ومسرة عبدالحفيظ واميرة عبدالقادر وفي الجولة التاسعة و الأخيرة حقق منتخب ليبيا فوزا سهلا على أضعف فرق المجموعة غرينادا بنتيجة (6/0) مثل ليبيا في هذه الجولة حسين الصابري وهاشم النعمي وعلي العر وأبرار سالم وآية الزرقاني وأبرار سالم.

الترتيب العام للمجموعة

الصدارة باتت لقبرص بتسعة انتصارات وبدون هزيمة 44.5 نقطة وجاءت ثانيا جزيرة أروبا 36 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة وثالثا هاييتي 6 انتصارات و3 تعادلات ورابعا موريتانيا 36 نقطة من 5 فوز و4 خسارة جاءت ليبيا خامسا 29 نقطة وسادسا سانت لويس وسابعا الرأس الأخضر وثامنا جيمان 5 نقاط وتاسعا باربودا وعاشرا غرينادا.

يشار إلى أن المرحلة الثانية لأولمبياد الشطرنج ستقام بمشاركة 50 منتخبا أصحاب التراتيب الثلاثة من المجموعات الخمس + 35 منتخبا المسجلة مسبقا بهذه المرحلة وتقسم الفرق إلى خمس مجموعات وفق تصنيف لاعبيها وكل مجموعة تلعب بنظام الكل يلاعب الكل من 9 جولات ويتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة المرحلة النهائية.