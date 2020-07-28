ختام بطولة القدس الدولية للتايكواندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 01:03 مساء

كرمت بطولة القدس الدولية الأولى للتايكواندو والتي أقيمت في الفترة من 19 إلى 25 من شهر يوليو الجاري بمدينة القدس الوسط الرياضي ومراسل الوسط في طرابلس حيث تم منح شهادات تقدير من قبل رئيس البطولة ورئيس أكاديمية القدس الدولية للتايكواندو محمد صلاح أبورميلة.

البطولة اختتمت في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري وكانت تحت شعار القدس عاصمة فلسطين شارك فيها أكثر من 130 لاعبا ولاعبة فئة 14-17 سنة يمثلون 19 دولة من بينهم ليبيا ومن دول أجنبية تشارك لأول مرة يشاركون عبر الإنترنت واستهدفت البطولة فئة الناشئين مواليد 2003 و2004 و2005.

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