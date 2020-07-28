قريش: نجهز لتركيب ميدان الطرابلسي للرماية

جانب من تدريب منتخب الرماية للشباب (فيسبوك)

أكد رئيس اتحاد الرماية الليبي عادل قريش في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أنه جار التجهيز لتركيب ميدان حديث للرماية بالبندقية والمسدس بمدينة طرابلس باسم ميدان بشير الطرابلسي للرماية لتواكب التطور وتنظيم بطولات دولية وقارية تتوافر فيها الإمكانات الإلكترونية وفق الشروط المتبعة من الاتحاد الدولي.

وأضاف قريش «سنقيم قريبا دورة لحكام البندقية والمسدس لإتقان التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة والمتطورة لأن قانونها يختلف قليلاً من حيث التوقيت والتشغيل، وليبيا صارت ثالث دولة أفريقية تمتلك هذا الميدان المتطور رفقة مصر والجزائر».

وأكمل قريش «هذا الميدان الحديث تصنيع شركة سويسرية بتكلفته تقترب من 24 ألف دولار ومن مواصفاته أنه يعمل بتقنية الليزر وحساب المثلثات لقياس دقة الطلقة وله القدرة على حساب النتيجة وفرزها دون تدخل بشري ومصمم للتحكم به عن بعد لقراءة النتيجة بميزة البلوتوث وبالنسبة المئوية وتحديد الانحراف، وأيضا اقتصادي في استهلاك الأهداف الورقية وإضاءته مخفية بالمنصة وهو الجهاز الوحيد المعتمد من الاتحاد الدولي للرماية».