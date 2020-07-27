الرياضة الليبية تودع الرمز عبدالمجيد أبوشويشة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 يوليو 2020, 09:55 مساء
عبدالمجيد أبوشويشة. (إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية اليوم أحد رموزها وكفاءاتها الإدارية، المرحوم الأستاذ عبدالمجيد أبوشويشة (80 عامًا)، الذي توفي في العاصمة الإيطالية، روما، بعد معاناة مع المرض.

المرحوم أبوشويشة من الكفاءات الرياضية المتميزة في مجال كرة القدم، حيث لعب كرة القدم مع نادي «النصر» بطرابلس من 1959 - 1961 وله إسهامات في الصحافة الرياضية، وكتب في جريدة «الرائد» ستينات القرن الماضي وتولى مهمة سكرتير الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال الفترة 1974 / 1975.

كما أنه من المساهمين في تأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم بليبيا يناير 1974، وأيضًا كان عضوًا بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم من 1976 إلى 1988 وترأس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة 1981 - 1988، ومثل ليبيا في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية سنة 1964، ومن المساهمين في تنظيم مسابقة كأس أفريقيا بليبيا 1982.

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