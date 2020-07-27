بالصور: انطلاق بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية

بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية (بوابة الوسط)

تتواصل اليوم الإثنين على أرضية ملعب أوسو الدولي على كورنيش مدينة زوارة بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية بمشاركة مجموعة من اللاعبين من الهواة والدوليين وبعض المحترفين.

وأفاد الإعلامي الرياضي ربيع دهان المتابع المنافسات بأن البطولة يشارك فيها 8 فرق، هي: تيبوداء ، توسنت، المنقوب، فروة، اغرماون، كساس، المتشوك، وتقرماس، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ثم يتأهل من كل مجموعة فريقان إلى الدور نصف نهائي ثم الدور النهائي، وتقام أربع مباريات يوميا خلال الفترة المسائية.

وقال دهان في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «البطولة بتنظيم مجموعة من أبناء لعبة كرة اليد بنادي الجزيرة زوارة».

جمعت المباراة الأولى فريق اغرماون مع كساس وانتهت بفوز فريق اغرماون بهدفين مقابل هدف، والمباراة الثانية جمعت فريق تاوسنت مع فروة وانتهت لصالح فريق تاوسنت بنتيجة (2/1) عبر ضربات الترجيح، أما المباراة الثالثة فجمعت فريقي الماتشوك وتقرماس وانتهت أيضا بركلات الترجيح لصالح فريق الماتشوك (2/1)، والمباراة الرابعة جمعت تيبودا مع المنقوب وانتهت لصالح فريق المنقوب (2/1) بركلات الترجيح.

تجرى مساء اليوم الإثنين أربع مباريات، وتجمع المباراة الأولى فريق المنقوب مع تاوسنت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، والمباراة الثانية تجمع الماتشوك وكساس عقب المباراة الأولى، والمباراة الثالثة تجمع تيبودا والفروة عقب الثانية، والمباراة الرابعة تجمع ايغرماون وتقرماس عقب الثالثة.

بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية (بوابة الوسط)

بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية (بوابة الوسط)

بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية (بوابة الوسط)

بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية (بوابة الوسط)

بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية (بوابة الوسط)