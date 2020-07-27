3 مباريات لليبيا في أولمبياد الشطرنج عبر الإنترنت

لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

يخوض منتخب ليبيا للشطرنج اليوم الإثنين ثلاث مباريات في الأولمبياد العالمي للشطرنج، ففي الجولة السابعة تواجه ليبيا نظيرتها موريتانيا، وفي الجولة الثامنة تلتقى جزيرة أروبا، وفي الجولة التاسعة تتبارى مع قرينادا.



يذكر أن نتائج ليبيا في جولات أمس الأحد حققت الفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3.5 نقطة مقابل 2.5، وخسرت المباراة الثانية أمام قبرص (5/1)، وتعادلت فى المباراة الثالثة مع كيمان (3/3).

باتت الصدارة لقبرص بـ30 نقطة، وأقرب الملاحقين جزيرة أروبا، وثالثا هاييتي، ورابعا ليبيا، وخامسا موريتانيا، وسادسا سانت لويس، وسابعا الرأس الأخضر، وثامنا كيمان، وتاسعا باربودا، وعاشرا قرينادا.