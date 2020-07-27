3 مباريات لليبيا في أولمبياد الشطرنج عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 27 يوليو 2020, 01:50 مساء
لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

يخوض منتخب ليبيا للشطرنج اليوم الإثنين ثلاث مباريات في الأولمبياد العالمي للشطرنج، ففي الجولة السابعة تواجه ليبيا نظيرتها موريتانيا، وفي الجولة الثامنة تلتقى جزيرة أروبا، وفي الجولة التاسعة تتبارى مع قرينادا.
 
يذكر أن نتائج ليبيا في جولات أمس الأحد حققت الفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3.5 نقطة مقابل 2.5، وخسرت المباراة الثانية أمام قبرص (5/1)، وتعادلت فى المباراة الثالثة مع كيمان (3/3).

باتت الصدارة لقبرص بـ30 نقطة، وأقرب الملاحقين جزيرة أروبا، وثالثا هاييتي، ورابعا ليبيا، وخامسا موريتانيا، وسادسا  سانت لويس، وسابعا الرأس الأخضر، وثامنا كيمان، وتاسعا باربودا، وعاشرا قرينادا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
حصريا على قناة الوسط.. «الزناد» يواجه «أندريه» في مالطا أول أيام العيد
رياضة محلية
النفط الليبي يثير التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط
ليبيا
متطوع أفريقي يعترف بتورطه في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية ويوضع قيد الحبس ...
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الحالة الصحية للأمير
عربى
وفاة لاعب الاتحاد السابق «المريمي» متأثرا بـ«كورونا»
رياضة محلية
كوريا الشمالية في «حالة طوارئ قصوى» بعد رصدها أول إصابة محتملة بكورونا
دولى
مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بـ«كوفيد-19».. 511 حالة إيجابية ...
عربى
الأردن.. القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين عقب اقتحام مقرها
عربى
في مثل هذا اليوم اليوم رحل الشيخ الأمين محمد قنيوة
ثقافة وفن
دراسة: برنامج «تعقيم» جراحي استهدف الأميركيين أصحاب البشرة السمراء في القرن ...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحديد 6 أنواع من «كوفيد-19»