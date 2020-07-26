فوز وخسارة وتعادل للمنتخب الليبي في «أولمبياد الشطرنج»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 يوليو 2020, 09:58 مساء
لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

حقق شطرنجيو ليبيا الفوز على منتخب الرأس الأخضر، في الأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الإنترنت (أون لاين) وبنتيجة  3.5 نقطة مقابل 2.5.

حقق الفوز لليبيا الشطرنجيون علي العير ومحمد كرناف وأمينة عبدالقادر، وتعادل حسين الصابري، وخسارة اللاعبتين آية الزرقاني وتبرار سالم.

فيما تلقى المنتخب الوطني هزيمة ثقيلة في الجولة الخامسة للأولمبياد، بخسارته أمام قبرص «1-5»، حيث حقق فوزًا وحيدًا عن طريق المتألق علي العر وخسارة الخماسي حسين الصابري ومحمد  كرناف وأبرار سالم وأميرة عبدالقادر ومسرة عبدالحفيظ.

وانتهت الجولة السادسة لأولمبياد الشطرنج بتعادل مخيب للآمال لليبيا أمام منتخب كالبمان «3-3»، وحقق الفوز لليبيا حسين الصابري ومحمد كرناف وأميرة عبدالقادر، وخسارة علي العر، وأبرار الزرقاني ومسرة عبدالحفيظ.

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