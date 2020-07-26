تعرف على شروط انضمام الأكاديميات لاتحاد الكرة

أطفال في إحدى أكاديميات كرة القدم، (الإنترنت: أرشيفية)

يسعي الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى تنظيم آلية عمل للأكاديميات الرياضية للعبة كرة القدم، وتقييمها والإشراف عليها ومتابعة سير عملها من أجل تحقيق الفائدة منها، وتوسيع ممارسة كرة القدم.

ووفقًا لبيان من اتحاد الكرة، فإن الأمر يتطلب العمل وفق ضوابط محددة للحفاظ على أجيال كرة القدم، والاعتماد عليها والاستفادة منها كرافد حقيقي لمستقبل كرة القدم الليبية.

وطلب اتحاد الكرة من الأكاديميات الراغبة في الانتساب إليه تقديم المستندات التالية لفحصها وإصدار القرارات بشأنها...

- ترخيص وإشهار الأكاديمية أو المدرسة من جهات الاختصاص.

- صورة من عقد ملكية أو إيجار ملعب كرة القدم لا تقل عن سنة.

- بيان معتمد من الأكاديمية أو المدرسة بأسماء المدير الفني المسؤول والمدربين مرفقًا بشهادات التدريب والرخص المعتمدة من «كاف».

- بيان تحديد عنوان المقر الرئيسي للأكاديمية أو المدرسة وعناوين فروعها إن وجدت.

- طلب مقدم للاتحاد الليبي لكرة القدم معتمد من مدير الأكاديمية أو المدرسة لتبيين صحة إجراءات الترخيص الفنية والإدارية.

- رسوم التسجيل السنوية بمبلغ وقدره ( 500 دينار ليبي) فقط خمسئة دينار ليبي.

- قائمة بأسماء مجلس إدارة الأكاديمية أو المدرسة.

- لائحة داخلية معتمدة من مجلس إدارة الأكاديمية أو المدرسة.

- عقود المدربين والمدير الفني والمعد النفسي.

- إقرار بالالتزام باللوائح والنظم المعتمدة من الاتحاد الليبي لكرة القدم.

- إقرار بقبول الخضوع للتفتيش الدوري لمرافق الأكاديمية أو المدرسة.

- إقرار بالالتزام بالشروط المنهجية للتدريب للأعمار السنية، وفقًا للنشرات والبرامج الدولية التي تصدر عن الإدارة الفنية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

- توافر غرفة للإسعافات الأولية.