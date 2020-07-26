فوزان وتعادل لليبيا في أولمبياد الشطرنج

علي العر (أرشيفية : الإنترنت)

حققت ليبيا أمس السبت فوزين وتعادلا في الجولات الثلاث الأولى للأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الإنترنت بنظام أون لاين.

في الجولة الأولى كان التعادل مع منتخب جزر براباد بثلاث نقاط لكل منهما، بينما حقق الفوز لليبيا لاعبو الشطرنج علي العر وأبرار سالم وأميرة عبدالقادر وخسارة حسين الصابري ومحمد كرناف وآية الزرقاني.

في الجولة الثانية فازت ليبيا على هاييتي بثلاث نقاط ونصف مقابل نقطتين ونصف عبر ثلاثة انتصارات لحسين الصابري وعلي العر ومحمد كرناف، وتعادل أميرة عبدالقادر وخسارة أبرار سالم وآية الزرقاني.

وفي الجولة الثالثة فازت ليبيا على سانت لويس بخمس نقاط مقابل نقطة واحدة عبر خمسة انتصارات وخسارة واحدة للاعبة مسرة عبدالحفيظ على الطاولة السادسة.

ترتيب مجموعة ليبيا

بعد ثلاث جولات باتت الصدارة لقبرص بـ15.5 نقطة وأقرب الملاحقين دلة أروبا 11.5 نقطة، وبكسر التعادل تأتي ليبيا ثالثا بـ11.5 نقطة، ورابعا الرأس الأخضر 9 نقاط، وخامسا جزر باربودا، وسادسا موريتانيا، وسابعا هاييتي، وثامنا سانت لويس، وتاسعا كإيمان، وعاشرا جرينادا.

ويتجدد الموعد اليوم الأحد في أولمبياد الشطرنج مع ثلاث جولات جديدة الرابعة والخامسة والسادسة.