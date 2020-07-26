شهداء عبدالجليل يتوج بطلا للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 يوليو 2020, 03:06 مساء
شهداء عبدالجليل يتوج بطلا للقدم المصغرة (فيسبوك)

أسدل الستار أمس السبت على كأس النجوم لكرة القدم المصغرة بتتويج نادي شهداء عبدالجليل بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مدينة الرحيبات على نادي الشبيبة بصرمان بهدف دون رد.

جاء الهدف في العشر دقائق الأولى من شوط المباراة الأول بإمضاء اللاعب أحمد الهاشمي ورغم محاولات الفريقين في بقية زمن المباراة إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليتوج نادي شهداء عبدالجليل بكأس البطولة والميدالية الذهبية.

نادي الشبيبة بصرمان توج بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية كما توج بجائزة أفضل لاعب طارق قشوط من نادي الاعتصام بالرياينة وأفضل حارس فراس أبوخشيم من نادي الازدهار بالقلعة وكأس الهدافين للاعب الشبيبه عبدالخالق الخطابي برصيد 9 أهداف.

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