الأولمبي يتفوق على الصداقة في بطولة الراحل ارحومة احتيوش

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)

تواصلت أمس السبت مباريات بطولة الراحل ارحومة احتيوش المقامة بمدينة رقدالين بمشاركة 13 فريقا حيث التقي في المباراة الأولى الشرارة مع دارنس وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف وفي المباراة الثانية تفوق فريق الأولمبي على الصداقة بهدفين مقابل هدف.

وكانت مباريات الخميس شهدت تفوق المدينة على الشط بهدف نظيف جاء عن طريق شعبان أبو راس وفي المباراة الثانية تفوق الصمود على فريق المحلة بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب عبدالرحيم سوف.

اما مباريات الجمعة فقد تفوق في المباراة الأولى النجمة على الترسانة بهدفين دون مقابل جاءت الأهداف عن طريق أحمد عرجون ورواد كرناف وفي المباراة الثانية انتهت مباراة الوفاق والنصر بالتعادل الايجابي بهدف لهدف وجاءت الأهداف عن طريق ناجي مادي للنصر وحميد عرجون للوفاق.

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)