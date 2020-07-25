القنطري لـ«بوابة الوسط»: 50 مليون دينار لمجمع عكاشة الرياضي التاريخي

الدكتور بشير القنطري (فيسبوك)

قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، إن العمل جارٍ لإعادة صيانة وافتتاح مجمع رجب عكاشة الرياضي التاريخي بطرابلس لما يحمله من رمزية في الرياضة الليبية.

وأضاف القنطري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه تم تخصيص خمسة ملايين دينار لهذا المجمع التاريخي الذي احتضن مباريات كرة السلة والكرة الطائرة وبعض الألعاب الفردية لعدة سنوات.

وأكمل قائلاً: «الهدف من إعادة صيانته وتجهيزه كونه يحمل دلالات رياضية وتاريخًا رياضيًّا»، مؤكدًا أن الجهد الذي بذل في موضوع الصيانة والإنشاءات الجديدة على مستوى ليبيا من ملاعب كرة قدم وقاعات رياضية يشكل نقلة رياضية جيدة رغم أن الميزانية محدودة في ذلك، التي لم تتجاوز الستين مليون دينار العام الماضي.