سوار الشريف وجمعة يتوجان بكأس الطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 يوليو 2020, 04:45 مساء
الثنائي سوار الشريف ومحمد جمعة (فيسبوك)

أُسدل الستار، الخميس الماضي، على بطولة بنغازي لثنائيات كرة الطائرة الشاطئية التي جرت على رمال مصيف جليانة في بنغازي تحت إشراف الاتحاد الفرعي للطائرة ببنغازي، وتواصلت لأسبوعين وبمشاركة 12 فريقيًّا.

جاء الترتيب النهائي ليشهد تتويج الثنائي سوار الشريف ومحمد جمعة بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 14 نقطة، كما توج اللاعبان عادل الفيتوري وحسام عياد بالميدالية الفضية برصيد 12نقطة، ونال اللاعبان مفتاح الصبيحي وسالم الخازمي الميدالية البرونزية برصيد 8 نقاط.

وفي ختام البطولة، وبحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بنغازي، توج أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى.

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