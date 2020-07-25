ليبيا تشارك في اجتماع تطوير الرماية الأفريقية

جانب من تدريب منتخب الرماية للشباب (فيسبوك)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرماية، اليوم السبت، اجتماعًا عبر الإنترنت ناقشت فيه جملة من الموضوعات التي تهم تطوير اللعبة على مستوى القارة السمراء.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش: «الاجتماع كان متميزًا، وبحضور دول ليبيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأنغولا ومصر وتونس وغينيا ورواندا والكاميرون، وتم فيه الاتفاق على عدد من النقاط التي من شأنها النهوض بلعبة الرماية في أفريقيا، ومن بينها التأكيد على توفير الدعم الفني والتقني للاتحادات الأفريقية وحلحلة مشاكلها».

وأضاف: «من بين الدول التي تهتم بالرماة ليبيا، حيث قدمت المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو عبر إجراء بعض المعسكرات، التي تكفل الاتحاد الأفريقي بكامل مصاريفها، فضلًا عن العمل على إعداد دورات تدريبية للحكام والمدربين».

واختتم قريش بالقول: «رئيس الاتحاد الأفريقي للرماية حازم حسني تكفل بدعم كل المنتخبات الأفريقية عن طريق استقبالها في العاصمة المصرية القاهرة لإجراء معسكرات تدريب، كما تم الاتفاق على المقترح الذي تقدمت به ليبيا بشأن تكوين مركز أكاديمي لتدريب الرماية تكون تبعيته للاتحاد الأفريقي».