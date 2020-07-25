الشبيبة يواجه شهداء عبدالجليل في نهائي كأس النجوم للكرة المصغرة

فريق الشبيبة (فيسبوك)



يشهد ملعب مدينة الرحيبات في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السبت اللقاء النهائي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، الذي يجمع فريقي الشبيبة بصرمان وشهداء عبدالجليل بإدارة طاقم تحكيم يتكون من الحكام بوصاع الذيب حكم ساحة ومنير البدوي حكما ثانيا وأسامه بركة حكما ثالثا.

في الدور الأول تصدر كل منهما مجموعته بالعلامة الكاملة حيث تصدر فريق الشبيبة المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات على الازدهار وصقور الخلايفة والنضال، وفي الدور ربع النهائي فاز الشبيبة على الانتصار بخمسة أهداف لهدفين، وفاز في نصف النهائي على الازدهار «أ» بهدفين لهدف.

أيضا تصدر شهداء عبدالجليل المجموعة الرابعة بفوزه على الانتصار ورابطة الأهلي بالزنتان وشباب طمزين في ربع النهائي، حيث فاز شهداء عبدالجليل على الازدهار «ب» بأربعة أهداف لهدف، وفي نصف النهائي على الاعتصام بالرياينة بثلاثة أهداف لهدف.