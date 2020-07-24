«فيفا» يدعو منتخب ليبيا للمشاركة في بطولة العرب 2021 في قطر

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للاعبين المحليين. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، منتخب ليبيا للمشاركة في بطولة كأس العرب «FIFA 2021»، التي ستجرى في قطر.

ووصف إنفانتينو، في خطاب موجه إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، الجمعة، تلقته «قناة الوسط WTV»، هذا الحدث بالخاص والمميز، مؤكدا أنه سيكون له أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا من قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم، إضافة لشغفهم وتعلقهم الكبير بكرة القدم، حسب «قناة الوسط WTV».

وحسب الخطاب، فإن الحدث سيقام في نوفمبر - ديسمبر 2021 قبل عام من انطلاق أول بطولة كأس عالم في المنطقة، «إذ ترغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أحسن ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة».

وقال إنفانتينو إن إدارة «فيفا» ستوفر قريبا مزيدا من التفاصيل حول المنافسة بما في ذلك رزنامة المباريات وشكل الدورة.

نص خطاب رئيس الفيفا إلى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. (قناة الوسط)