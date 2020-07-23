تأهل شهداء عبدالجليل لنهائي القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 23 يوليو 2020, 06:03 مساء
جانب من مباراة شهداء عبد الجليل والازدهار في «القدم المصغرة». (إنترنت)

تأهل فريق شهداء عبدالجليل إلى نهائي بطولة النجوم للقدم المصغرة، بعد فوزه أمس في النصف نهائي على الاعتصام بالرياينة، بثلاثة أهداف لهدف واحد. 

وينتظر الفائز في لقاء اليوم الذي سيظهر على ملعب القلعة، ويجمع اشبيبة صرمان مع الازدهار صاحب الأرض والملعب. وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية.

يشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 16 فريقا، وأقيمت مبارياتها على ملعبي مدينتي القلعة والرحيبات.

وعلى صعيد الهدافين يحتل الصدارة لاعب شبيبة صرمان عبدالخالق الخطابي، برصيد 8 أهداف، وبفارق يصل إلى ثلاثة أهداف مع أقرب ملاحقه.

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