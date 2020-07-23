تأهل شهداء عبدالجليل لنهائي القدم المصغرة

تأهل فريق شهداء عبدالجليل إلى نهائي بطولة النجوم للقدم المصغرة، بعد فوزه أمس في النصف نهائي على الاعتصام بالرياينة، بثلاثة أهداف لهدف واحد.
وينتظر الفائز في لقاء اليوم الذي سيظهر على ملعب القلعة، ويجمع اشبيبة صرمان مع الازدهار صاحب الأرض والملعب. وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية.
يشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 16 فريقا، وأقيمت مبارياتها على ملعبي مدينتي القلعة والرحيبات.
وعلى صعيد الهدافين يحتل الصدارة لاعب شبيبة صرمان عبدالخالق الخطابي، برصيد 8 أهداف، وبفارق يصل إلى ثلاثة أهداف مع أقرب ملاحقه.