شقرون يشيد بدعوات تنظيم عمل أكاديميات الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 22 يوليو 2020, 11:39 مساء
حسين شقرون. (إنترنت)

أكد حسين شقرون، عضو هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بمصراتة، أنه مع الدعوات لتنظيم عمل الأكاديميات الخاصة بتدريب الناشئين في كرة القدم الليبية، وهو شيء يطالب به الجميع مع انتشارها بشكل كبير أخيرًا.

وقال في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن أغلب الأكاديميات والمدارس يديرها لاعبون سابقون وجهودهم واضحة، ولكن السؤال في حالة إصدار تراخيص وهو موضوع شائك، مَن يصدرها.. وزارة الاقتصاد أم هيئة الشباب والرياضة؟!

وتابع: هل يشترط على صاحب الأكاديميات أو المدارس عدم مزاولة أي نشاط آخر؟ مضيفًا أن التعامل مع الموضوع يحتاج لرؤية واضحة.

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