الاتحاد الفرعي للملاكمة يعقد اجتماعا موسعا بطرابلس

الاتحاد الفرعي للملاكمة يعقد اجتماعا موسعا بطرابلس. (إنترنت)

عقد الاتحاد الفرعي للملاكمة بطرابلس اجتماعًا موسعًا مع مدربي وحكام اللعبة، الاجتماع ترأسه الأمين العام للاتحاد الفرعي ومدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي، عبدالكريم مانيطة، وأمين الصندوق بالاتحاد الفرعي عمر الزليتني.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الاجتماع ناقش العودة التدريجية لنشاط اللعبة، وذلك بعودة تدريبات الرياضيين على حلبة الملاكمة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة بعد موافقة لجنة الأزمة بعودة النشاط الرياضي بهيئة الشباب والرياضة.

وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة مكونة من حكام اللعبة لزيارة الأندية؛ للتعريف بآخر قوانين الاتحاد الدولي، حيث جاء الاجتماع بحضور مدربي أندية «الظهرة» و«المحلة» و«قرقارش» و«أبوسليم» و«الأهلي طرابلس» والحكمين أحمد جرناز وفوزي محمود.‎