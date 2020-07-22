اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 يوليو 2020, 04:05 مساء

أرسل الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم ناصر الصويعي تعميما إلى الاتحادات الفرعية، بخصوص دعوة الأندية الواقعة في نطاقها بشأن دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية في دور انعقاده العادي الأول لسنة 2020، الذي تقرر انعقاده يوم السبت الموافق 16 نوفمبر المقبل، على أن يتم إعلان مكان وجدول الأعمال لاحقا، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

كما أرسل الأمين العام أيضا تعميما آخر إلى الاتحادات الفرعية بخصوص دعوة الأندية الواقعة في نطاقها، بشأن تزويد اتحاد الكرة بالنشاط الرياضي لآخر موسمين 2018/2019 و2019/2020 للأندية أعضاء الجمعية العمومية الواقعة في نطاق كل اتحاد فرعي.

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