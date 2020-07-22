20 فيديو ببطولة ليبيا للمواي تاي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 يوليو 2020, 03:53 مساء
جانب من منافسات الملاكمة فرع المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ حسين الفروج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن 20 لاعبا ارسلوا فيديوهات المشاركة في بطولة ليبيا للمواي تاي وهي أحد فروع لعبة الملاكمة المعروفة بقتال الظل والمؤهلة إلى بطولة العالم للمواي تاي في أكتوبر المقبل.

وأضاف الفروج أن باب التسجيل في البطولة متواصل حتى الثلاثين من يوليو الجاري وتقبل الفيديوهات للفئات العمرية على صعيدي الذكور والإناث ففي فئة الزهور من 5 إلى 7 سنوات وفئة البراعم من 8 إلى 10 سنوات وفئة الناشئين من 11 إلى 14 عاما وفئة الشباب من 15 إلى 17 عاما وفئة الكبار من 18 إلى 40 عاما وفئة الماستر أكثر من 40 عاما وتستقبل الفيديوهات على رقم الواتساب 094000235.

كما أكد الفروج على ضرورة إرسال المشارك شهادة ميلاد أو صورة من جواز السفر مع الالتزام بالزي الرسمي لملاكمة قتال الظل المواي تاي واستخدام التقنيات المسموح بها في إظهار واستعمال الثمانية اسلحة القتالية للمواي تاي بالكامل وتنويع اللكمات والحركات المختلفة ويفضل التصوير الجيد أي رؤية اللكمات بشكل أفضل وأجمل وبالمسافة المحددة بالصورة على أن يمنح المشارك مساحة لحرية الحركة ووضعية الهاتف أفقيا.

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