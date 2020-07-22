استئناف النشاط الرياضي بمضماري أبوستة والمهدي أبوالخيرات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 يوليو 2020, 03:26 مساء
جانب من النشاط الرياضي (أرشيفية : الإنترنت)

وافقت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا أمس الثلاثاء على استئناف النشاط الرياضي بكل من مضمار أبو ستة الرياضي ومضمار المهدي أبو الخيرات بالمدينة الرياضية بطرابلس على أن يتم تنفيذ الشروط الاحترازية التي حددتها لجنة مكافحة الأزمة بالهيئة.

رئيس لجنة عودة النشاط الرياضي دكتور محمد الفقيه قال في وقت سابق إلى «بوابة الوسط»: «هناك خطة لعودة نشاط الرياضيين خلال عودة النشاط الرياضي بمضماري أبو ستة والمهدي أبو الخيرات مع اقامة المسابقات والبطولات تدريجيا والبداية بالألعاب الفردية ثم ألعاب الدفاع عن النفس وصولا للألعاب الجماعية وفق إجراءات احترازية وخطوات طبية وقائية».

جانب من النشاط الرياضي (أرشيفية : الإنترنت)
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