الشبيبة يفوز بخماسية على الانتصار في القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 يوليو 2020, 02:42 مساء
فريق الشبيبة (فيسبوك)

انضم فريق الشبيبة صرمان إلى ركب المتأهلين لنصف نهائي بطولة كأس القدم المصغرة بعد فوزه أمس الثلاثاء على فريق الانتصار بجناون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

جاء شوط المباراة الأول لينتهي بتقدم الشبيبة بهدفين لهدف وفي الشوط الثاني فرض الشبيبة سيطرته على مجريات المباراة وتمكن من إضافة ثلاثة أهداف مقابل هدف للانتصار لتنتهي المباراة بفوز الشبيبة بخمسة أهداف لهدفين.

بهذا الفوز تأهل الشبيبة للدور نصف النهائي حيث سجل أهداف الشبيبة اللاعب عبدالخالق الخطابي هدفين وهدفا لكل من احمد الكعامي وسراج كرناف واحمدالهاشمي أما هدفا الانتصار جاءت بإمضاء اللاعبين طلال حبيل ويونس علي وأدار المباراة الحكمان طارق البكوش حكم أول واسامة الشوشان حكم ثان.

وتنطلق على ملعب الرحيبات في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء أولى مباريات الدور نصف نهائي لكأس القدم المصغرة وتجمع فريقا شهداء عبدالجليل والاعتصام بالرياينة وغدا الخميس يتجدد الموعد مع ثان مباريات الدور وتجمع الازدهار بالقلعة والشبيبة صرمان والفائزان سيلتقيان في المباراة النهائية لتحديد الفريق المتوج بلقب البطولة.

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