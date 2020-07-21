ليبيا تشارك في جلسات برنامج مشاورات الشباب العربي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 10:57 مساء
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

تشجيعًا من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، شاركت ليبيا في جلسات برنامج مشاورات الشباب العربي بوفد شبابي، الذي تشرف عليه إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وذلك باستخدام تقنية التواصل عن بعد.

ووفقًا لهيئة الشباب والرياضة، عبر «فيسبوك» فإن البرنامج يهدف لمعرفة رؤية الشباب العربي لمستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة «كورونا»، وما بعدها وهو ضمن الأنشطة التي اعتمدها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أخيرًا.

وقد شارك الوفد الليبي برئاسة عبدالرحمن المهدي، في هذه الجلسات بورقتي عمل، الأولى قدمها عضو الوفد الناشط الشبابي بمدينة تراغن أحمد مؤمن، وكانت نتاج جهد بحثي ومشاورات شبابية خلصت إلى عدة توصيات، والورقة الأخرى قدمتها عضوة الوفد نهلة شنتال، من مدينة طرابلس وهي متخصصة في برامج تقنية المعلومات بوزارة التعليم، التي كانت حول مبادرات تشبيك الشباب من أجل التنمية باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه المشاركات في ظل السياسة التي تتبناها الهيئة لدعم الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية الفاعلة بكل الفعاليات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية، وتضمن مشاركة الشباب من مختلف مناطق وربوع ليبيا وكل قطاعات الدولة.

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