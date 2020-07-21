8 ليبيين فى الأولمبياد العالمي للشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)



تشارك ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الانترنت التي ستقام أيام 25، 26، 27 من يوليو الجاري وسط مشاركة 163 دولة.

يمثل ليبيا في المحفل العالمي ثمانية شطرنجيين منهم خمسه في فئة الكبار تأهلوا من خلال بطولة ليبيا الفردية للكبار للعام الجاري التي اقيمت عبر الإنترنت وهم علي العر وحسين الصابري ومحمد التومي وهاشم النعمي ومحمد القمودي، وفقا لموقع البطولة على «فيسبوك».

وفى فئة تحت 20 عاما ستكون المشاركة بلاعب واحد فرج الحجازي وفى فئة البنات ستكون المشاركة بلاعبتين اميرة عبد القادر وابرار سالم.

ليبيا جاءت فى المجموعة الثالثة وضمت منتخبات ليبيا وقبرص وجزر الكايمان وموريتانيا وأروبا وأنتيغوا وباربودا وهايتي وسانت لوسيا والرأس الأخضر وغرينادا.

يشار إلى أن زمن المباراة 15 دقيقه مع إضافة 5 ثوان عن كل نقلة.