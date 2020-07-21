الشبيبة ينافس الانتصار على التأهل في القدم المصغرة

فريق الشبيبة (فيسبوك)

يشهد ملعب القلعة مساء اليوم الثلاثاء آخر مباريات الدور الربع نهائي لبطولة كأس النجوم للقدم المصغرة الذي سيجمع فريقي الشبيبة بصرمان والانتصار بجناون والفائز منهما سيكمل عقد المتأهلين للدور النصف نهائي صحبة فرق الاعتصام بالرياينة والازدهار بالقلعة وشهداء عبدالجليل.

تضم قائمة فريق الانتصار بجناون: عبدالعاطي حروش واسامة المبروكي ومحمد الطالبي وزياد بن ضو ومحمد السيليني ومحمد الشامس ويونس الشامس وعصام السعداوي وامحمد ابوراس ووائل العربي وطلال حبيل وعصام جابر ويحيى حمادي ومعاذ التائب.

كما تضم قائمة الشبيبة بصرمان: محمد شتوان ومهند المقصي واحمد الكعامي والمبروك شنبش وعماد كرناف ومحمد الفيتوري وعبدالواحد مختار وسراج كرناف وايوب بوصلوعه وعبدالخالق الخطابي ومحمود اللافي واحمد الزناد والمدرب سالم بونوب.

فريق الانتصار (فيسبوك)