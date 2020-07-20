محمد بيت المال يحضر اجتماع الاتحاد الدولي لـ«التايكوندو»

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

حضر عضو اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لـ«التايكوندو»، محمد بيت المال، اجتماع الاتحاد الدولي لـ«التايكوندو الجنوبي» ( wtf)، عبر «زووم أونلاين» للعبة «التايكوندو»، بحضور رئيس الاتحاد العالمي الدكتور شو من كوريا الجنوبية بعدد أكثر من 55 دولة حول العالم.

وجاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور المهمة، التي تعتبر حديث الساعة ومنها موضوع (الكورونا - والسلام) وبعض الأمور التي من شأنها الاهتمام باللعبة على مستوى العالم.

وقال عضو اللجنة التسييرية محمد بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذا الاجتماع تناول عددًا من البنود من بينها تطوير بطولات «البومسي التايكوندو» عبر Zoom والتعاون الثنائي بين الاتحاد العالمي والاتحادات الوطنية، ونشر الأمن والأمان والاستقرار بين الدول من خلال هذا المؤتمر، وأيضًا التجهيز لأولمبياد طوكيو بعد وباء «كورونا»، والاستعداد لمؤتمر السلام الثاني في ovember GCS من خلال Zoom meeting.