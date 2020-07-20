الازدهار يهز شباك النجوم بسداسية في القدم المصغرة

فريق الازدهار بالقلعة (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل نادي الازدهار بالقلعة إلى الدور النصف نهائي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة بعد فوزه أمس السبت على نجوم الرحيبات بستة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب القلعة بإدارة الحكام أبوصاع الدويب ومنير البدوي وأسامة الشوشان.

جاء الشوط الأول ليشهد الأفضلية للازدهار الذى تقدم بهدفين لهدف واحد سجل للازدهار اللاعبان علي الشوشان وغسان أحمد بينما جاء هدف النجوم بإمضاء عبدالكريم المزوغي.

وفي الشوط الثاني واصل الازدهار سيطرته الكاملة على مجريات اللعب وتمكن من إضافة أربعة أهداف دون رد جاءت بإمضاء اللاعبين غسان أحمد ومحمد رجب وفاضل سليك وأحمد عكريش لتنتهي المباراة بفوز عريض للازدهار بستة اهداف لهدف واحد ويلتحق بفريق الاعتصام للدور نصف نهائي.

وفي بقية مباريات الدور الرباعي يلتقي اليوم الإثنين على ملعب الرحيبات فريقا الازدهار 2 مع شهداء عبدالجليل وغدا الثلاثاء سيشهد ملعب القلعة لقاء شبيبة صرمان مع الأنصار بجناون وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.