الازدهار يهز شباك النجوم بسداسية في القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 يوليو 2020, 03:18 مساء
فريق الازدهار بالقلعة (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل نادي الازدهار بالقلعة إلى الدور النصف نهائي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة بعد فوزه أمس السبت على نجوم الرحيبات بستة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب القلعة بإدارة الحكام أبوصاع الدويب ومنير البدوي وأسامة الشوشان.

جاء الشوط الأول ليشهد الأفضلية للازدهار الذى تقدم بهدفين لهدف واحد سجل للازدهار اللاعبان علي الشوشان وغسان أحمد بينما جاء هدف النجوم بإمضاء عبدالكريم المزوغي.

وفي الشوط الثاني واصل الازدهار سيطرته الكاملة على مجريات اللعب وتمكن من إضافة أربعة أهداف دون رد جاءت بإمضاء اللاعبين غسان أحمد ومحمد رجب وفاضل سليك وأحمد عكريش لتنتهي المباراة بفوز عريض للازدهار بستة اهداف لهدف واحد ويلتحق بفريق الاعتصام للدور نصف نهائي.

وفي بقية مباريات الدور الرباعي يلتقي اليوم الإثنين على ملعب الرحيبات فريقا الازدهار 2 مع شهداء عبدالجليل وغدا الثلاثاء سيشهد ملعب القلعة لقاء شبيبة صرمان مع الأنصار بجناون وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»