افتتاح مركز أبونوارة لتدريب الناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 20 يوليو 2020, 02:55 مساء
افتتاح مركز أبونوارة (فيسبوك)


افتتح السبت بجانب المدينة الرياضية بطرابلس مركز أبونوارة لتدريب الناشئين مكان ملعب اليد سابقا الذي يعتبر مركزا نموذجيا للتدريب والتأهيل للناشئين.

مركز أبونوارة للتدريب يشرف عليه المدرب الوطني جمال أبونوارة مع صحبة من الأطقم الفنية المساعدة وكذلك الأطقم الطبية.

حفل الافتتاح حضره عدد كبير من الرياضيين القدامى والجدد والشخصيات الرياضية من مدربين وإداريين.

وقد ألقى المدرب الوطني أبونوارة كلمة ترحيب في بداية تدشين المركز مؤكدا على الحرص في خلق تكوين سليم على أسس علمية تواكب العصر لجيل قادم يحمل معول كرة القدم في المستقبل القريب لتحقيق نتائج افضل.

وقد أقيمت في حفل الافتتاح مباراة ودية جمعت قدامى الرياضيين من مختلف الأندية الليبية الذي كان حضورهم مميزا.

وكان قد افتتح في الأسبوع الماضي مدرسة حراس كرة القدم للحارس الدولي أسامة السنوسي بمنطقة بن عاشور بطرابلس.

افتتاح مركز أبونوارة (فيسبوك)
افتتاح مركز أبونوارة (فيسبوك)
افتتاح مركز أبونوارة (فيسبوك)
افتتاح مركز أبونوارة (فيسبوك)
افتتاح مركز أبونوارة (فيسبوك)
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