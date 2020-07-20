انطلاق بطولة الراحل ارحومة احتيوش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 20 يوليو 2020, 02:50 مساء
بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)

بعد ختام بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين، والتي اختتمت الجمعة الماضي انطلقت أمس الأحد بطولة الراحل ارحومة احتيوش التنشيطية لكرة القدم الخماسية بمنطقة أبوصرة في مدينة رقدالين وبمشاركة ثلاثة عشر فريقا.

الفرق هي: دارنس والنصر والمحلة والمدينة والصقور والأولمبي والشط والترسانة والوفاق والصداقة والصمود والوفاق والنجمة.

تم تقسيم الفرق على ثلاث مجموعات، مجموعتان تحمل أربعة فرق، ومجموعة فيها خمسة فرق يترشح من كل مجموعة الأول والثاني وأحسن اثنين ترتيب ثالث.

كانت البداية بفرق المجموعة الأولى، حيث التقى في المباراة الأولى فريقا الوفاق والترسانة وانتهت المباراة بتعادل بهدف مقابل هدف، أما المباراة الثانية بين فريقي النجمة والصقور وانتهت بتعادل الفريقين دون أهداف.

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)
بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)
بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن بدء مناسك الحج في مكة بأعداد محدودة في 29 يوليو
عربى
عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» ...
ليبيا
أمل طبي جديد لمحاصرة «كورونا» مع «إس إن جي 001»
دولى
«مالية الوفاق»: تفعيل نظام جديد لمراقبة الواردات
ليبيا
غدا.. محكمة سودانية خاصة تحاكم البشير على «انقلاب 1989»
عربى
فنان صيني يغلق فمه بالمشابك 30 يوما للاحتجاج
ثقافة وفن
خلافات حادة في القمة الأوروبية.. وماكرون «يضرب بيده على الطاولة»
دولى
تركيا: لا نية لدينا لمواجهة مصر أو فرنسا في ليبيا
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلق على «تسليح القبائل» وموقف الأطراف الدولية من الأزمة الليبية
ليبيا
انطلاق أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ
عربى
ترامب يصر على أن فيروس «كورونا» «سيزول» عاجلا أم آجلا
دولى
«الوطني لمكافحة الأمراض» يناشد المتعافين من «كورونا» التبرع بالبلازما لمساعدة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»