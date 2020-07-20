انطلاق بطولة الراحل ارحومة احتيوش

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)

بعد ختام بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين، والتي اختتمت الجمعة الماضي انطلقت أمس الأحد بطولة الراحل ارحومة احتيوش التنشيطية لكرة القدم الخماسية بمنطقة أبوصرة في مدينة رقدالين وبمشاركة ثلاثة عشر فريقا.

الفرق هي: دارنس والنصر والمحلة والمدينة والصقور والأولمبي والشط والترسانة والوفاق والصداقة والصمود والوفاق والنجمة.

تم تقسيم الفرق على ثلاث مجموعات، مجموعتان تحمل أربعة فرق، ومجموعة فيها خمسة فرق يترشح من كل مجموعة الأول والثاني وأحسن اثنين ترتيب ثالث.

كانت البداية بفرق المجموعة الأولى، حيث التقى في المباراة الأولى فريقا الوفاق والترسانة وانتهت المباراة بتعادل بهدف مقابل هدف، أما المباراة الثانية بين فريقي النجمة والصقور وانتهت بتعادل الفريقين دون أهداف.

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)

بطولة الراحل ارحومة احتيوش (بوابة الوسط)