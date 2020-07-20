10 مشاركين في دورة مدربي الكرة الحديدية بـ«العروبة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 يوليو 2020, 12:06 صباحا
10 مشاركين في دورة مدربي الكرة الحديدية بـ«العروبة» (إنترنت)

انطلقت بنادي «العروبة» بالعجيلات دورة تأهيل إعداد مدربين في لعبة الكرة الحديدية يحاضر فيها اللاعب السابق وليد كرناف.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن الدورة أُلقيت فيها محاضرات نظرية وعملية في مبادئ وأساسيات اللعبة، واستهدفت الدورة 10 مشاركين وهم حمده كشكوش وأيمن المصري وعبد المجيد أبوغميقة وماجد المصراتي ومحمد المصراتي وعبد السلام قليه وأبو القاسم النوال وأحمد أبوقيلة والهادي الكيلاني وجمال الكيلاني.

يشار إلى أن لعبة الكرة الحديدية رغم حداثتها في ليبيا، إلا أن لها نشاطًا مميزًا في عدد من المدن الليبية من بينها طرابلس وهون وطبرق ودرنة ومصراته ورقدالين وغدامس، وحققت الأندية والمنتخبات الليبية نتائج طيبة في عديد المحافل الخارجية. ورغم أن عمرها يصل إلى 10 سنوات فقط، إلا أن الأندية والمنتخبات الليبية للكرة الحديدية حققت نتائج جيدة في مشاركاتها الخارجية.

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