السريتي مديرا للمركز الإعلامي بنادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 يوليو 2020, 10:54 مساء
وسام عمر السريتي. (أرشيفية : إنترنت)

قرر مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، برئاسة جمال الجعفري، إسناد مهمة إدارة المركز الإعلامي بالنادي، للمهندس وسام عمر السريتي.

ونص قرار التكليف، على ضرورة قيام المهندس وسام السريتي بإعداد وتقديم مقترح بالهيكلة والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمركز الإعلامي بنادي «الاتحاد»، وذلك فور استلامه مهام منصبه الجديد.

يشار إلى أن السريتي، يعد أحد أبرز فنيي الغرافيك والمونتاج، وقد تولى منصب رئيس قسم التوليف اللاخطي بقناة ليبيا الرياضية (سابقًا)، إلى جانب كونه موظفًا باللجنة الأولمبية الليبية.

يذكر أن ذلك يأتي بعد أيام من قرار جمال الجعفري رئيس مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، إعفاء مدير كرة القدم بالنادي نادر الترهوني، من مهام منصبه.

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