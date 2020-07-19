مواهب ليبيا أمام عيون «سبورتنغ مدريد»

وكيل نادي «سبورتينغ مدريد» بشمال أفريقيا فتحي المهشهش. (إنترنت)

أكد وكيل نادي «سبورتينغ مدريد» بشمال أفريقيا، فتحي المهشهش، أن باب التسجيل سيفتح الأيام المقبلة، للناشئين في مدن طرابلس ومصراتة وسرت وأجدابيا ببنغازي والمرج والبيضاء وطبرق.

وقال في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن ذلك بشأن التجهيز للمشاركة في البطولة والمعسكر الخارجي اللذين سيقامان بمدينة سوسة التونسية، وبحضور رئيس نادي سبورتنغ مدريد، والخبير الإسباني المشرف على الإدارة الفنية بالنادي.

وأوضح أنه سيتم اختيار أفضل المواهب و دعوتهم للسفر إلى مدينة مدريد الإسبانية للمشاركة في معايشة، وإتاحة الفرصة للمميزين منهم لإبراز مواهبهم أمام أفضل الفرق الإسبانية.