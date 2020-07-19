الانطلاقة بطل الأوفياء الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 يوليو 2020, 03:10 مساء
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

في أجواء رياضية توج الجمعة فريق الانطلاقة ببطولة النسخة الأولى من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين والتي أقيمت بملعب السبخة بمدينة رقدالين وشارك فيها 12 فريقا.

المباراة النهائية جمعت فريق الانطلاقة وفريق الأولمبي وانتهت بفوز كبير لفريق الانطلاقة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

سبق المبارة النهائية مباراة استعراضية بين أصدقاء نوري الأسود ونجوم الدوري الليبي المعروفة بأكاديمية الكلمة.

وقد تم في نهاية المباراة النهائية تتويج فريق الانطلاقة ببطولة النسخة الأ ولى وتكريم بعض الشخصيات الرياضية والفرق المشاركة في البطولة.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)
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