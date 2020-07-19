الاعتصام أول المتأهلين لنصف نهائي كأس القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 يوليو 2020, 01:35 مساء
الاعتصام أول المتأهلين في القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت على ملعب مدينة الرحيبات أولى مباريات الدور الربع نهائي لبطولة كأس كرة القدم المصغرة، وجمعت فريقي الاعتصام بالرياينه وونزريف الرحيبات.

تميزت المباراة بالتنافس القوي وتقارب الأداء واهتزت فيها الشباك خمس مرات، حيث بادر الاعتصام بالتسجيل عن طريق لاعبه رضوان رجب، وتمكن بعدها ونزريف من التعديل عن طريق لاعبه معاذ عيسي، وعاد الاعتصام وسجل الهدف الثاني عن طريق لاعبه عبدالرؤوف الأزهري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاعتصام بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني نجح لاعب الاعتصام رضوان رجب في إضافة الهدف الثالث لفريقه، قلل بعدها معاذ عيسى الفارق لونزريف دون أن يطرأ بعدها جديد ليحسم الاعتصام المباراة لصالحه وبفارق هدف واحد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، ويكون أول المتأهلين للدور النصف النهائي.

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع ثاني مباريات الدور الربع نهائي، والتي سيشهدها ملعب القلعة وتجمع الازدهار 1 وضيفه نجوم الرحيبات، وفي بقية مباريات الدور تقام غدا الاثنين على ملعب الرحيبات لقاء شهداء عبدالجليل مع الازدهار 2، والثلاثاء على ملعب القلعة سيجمع اللقاء شبيبة صرمان مع الأنصار بجناون، وفي حالة انتهاء أى مباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم اللقاء.

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