الاتحاد السكندري ينتظر سلتو في الدوري المصري

سلتو مع مدربه طلعت يوسف (إنترنت)

ينتظر نادي الاتحاد السكندري المنافس في مسابقة الدوري العام المصري لكرة القدم وصول محترفه الليبي المهاجم الدولي أنيس السلتو، بعد أن عاد إلى بلاده في رحلة سريعة خاطفة للاطمئنان على أسرته، وقد أعلن نادي الاتحاد السكندري ظهور حالة إيجابية لفيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19»، دون الإفصاح عن اسم الشخص المصاب، وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي عن وجود حالة إيجابية بين اللاعبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال طبيب الفريق عمرو الأشرم، الذي قام بعزل اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وكان مصدر في نادي إنبي قد كشف عن وجود حالة إيجابية بالفريق، كما خضع المهاجم الدولي الليبي أنيس السلتو، لمسحة الكشف عن فيروس «كورونا»، مع فريقه الاتحاد السكندري، قبل السفر إلى بلاده.

ووضع مسؤولو وزارة الشباب والرياضة في مصر بعض المعايير والإجراءات الاحترازية، كشرط لعودة النشاط بشكل رسمي، من بينها إخضاع جميع لاعبي ومدربي وأطراف منظومة كرة القدم بجميع درجات الدوريات المختلفة للكشف الطبي الدقيق، مع عمل مسحات مجانية، قبل الانخراط في التدريبات اليومية ومن ثم استئناف مسابقة الدوري الممتاز، وسبق بساعات إعلان اتحاد كرة القدم، اكتشاف حالات إيجابية مختلفة بفيروس «كورونا» لإجراء المسحة للأندية، قبل استئناف مسابقة الدوري العام الممتاز وجميع الدرجات الأدنى في المسابقة الكبرى.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب الاتحاد المصري لكرة القدم: «كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد للمسح الطبي، الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق»، وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي، وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو الجاري، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الماضي موعدا للعودة للتدريبات بعد تطبيق الإجراءات الطبية.

لا زال الغموض يسيطر على أنيس سلتو مع ناديه الاتحاد السكندري، بعد أن شارك اللاعب في مباريات خماسية في طرابلس، بقميص فريقه السابق الأهلي طرابلس، وكان من المفترض أن يعود سلتو إلى الإسكندرية، من أجل الانضمام لتدريبات زعيم الثغر، إلا أنه لم يحدد موعدا لعودته، بعد أن غادر مصر، من أجل الاطمئنان على أسرته في ليبيا، علمًا بأنه يتبقى له موسم واحد مع الاتحاد السكندري، لكن اللاعب الليبي وقع قبل سفره على مستندات تفيد بحصوله على مستحقاته كاملة من نادي الاتحاد السكندري الذي يواصل تدريباته دون الخماسي المحترف، الإيفواري رزاق سيسيه، والتوغولي ويلسون أكابكو، والأوغندي إيمانويل أوكوي، والسوري عمر ميداني، والليبي أنيس سلتو، وذلك بسبب تواجدهم في بلادهم مع إيقاف حركة الطيران.

وانضم سلتو إلى باقي زملائه بالفريق، حيث تنازلوا جميعاً عن نسبة 50% من مستحقاتهم المتبقية لهذا الموسم دعماً للنادي بعد تأثره سلباً من توقف منافسات الدوري بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، الذي أوقف جميع مظاهر الحياة في العالم بأسره، ويتبقى للاعبي الاتحاد 35% من قيمة عقودهم السنوية بعدما سدد النادي ما يقرب من 65% من قيمة عقودهم، وثمن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي هذه المبادرة من اللاعبين، التي عكست تقديرهم للأزمة التي تمر بها البلاد والنادي معاً.

وأبدى مصيلحي رضاه التام عن الاتفاق الذي تم بين إدارة الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين، الخاص بموافقة جميع اللاعبين عن التنازل على ما قيمته 5% من إجمالي المستحقات في حال إلغاء مسابقة الدوري، وفي حال انتهاء المسابقة سيتم الاتفاق على خصم 25% تمثل نسبة المشاركة، وسيكون اللاعبون حصلوا على ما قيمته 90% من إجمالي المستحقات، وتم الاتفاق بالتراضي على التنازل عن نصف المستحقات المتبقية، التي تمثل 10% ليصل جميع ما حصل عليه اللاعبون 70%.