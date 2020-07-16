الطويل: نقاش جاد في مؤتمر أمناء الاتحادات العربية عبر الإنترنت

محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)

عقد اليوم مؤتمر أمناء الاتحادات الرياضية العربية اجتماعا عبر الإنترنت. وقال أمين عام الاتحاد العربي للكرة الحديدية محمود الطويل المشارك في المؤتمر إن المؤتمر تميز بالنقاش الجاد.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع طرحت فيه العديد من الملفات، من بينها تقرير النشاط للفترة السابقة، وأيضا مناقشة مواجهة الأزمات ومبادرات الاتحادات العربية في إدارة البرامج خلال أزمة كورونا، وتنظيم الدورات المتخصصة، والعمل على التنسيق بين الاتحادات العربية بالخصوص.

كما نوقشت برامج الاتحادات العربية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من الاتحادات العربية للدراجات ورياضة سباقات الهجن والاتحاد العربي للصحافة الرياضية ورابطة رواد الرياضة العربية.