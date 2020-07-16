شاهين يطمح في ذهبية نادي بولي للشطرنج الكلاسيكي

الليبي جلال شاهين (إنترنت)

أكد سفير الشطرنج الليبي جلال شاهين، أنه يطمح في التتويج بكأس وذهبية بطولة نادي بولي الأسكتلندي، في الذكرى المئوية لتأسيسه، وإضافت لقب جديد في سجله الرياضي.

وأوضح شاهين في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس أن الجولة السابعة والنهائية للبطولة ستقام في سبتمبر المقبل، ويتنافس على الصدارة والتتويج بكأس وذهبية البطولة أربعة شطرنجيين البطل الليبي جلال شاهين وثلاثة شطرنجيين من أسكتلندا، وهم كانج وبرسلين وماكلين برصيد 5 نقاط لكل منهم.

يذكر أن البطل شاهين، التحق بنادي بولي تكنيك بمدينة جلاسكو بأسكتلندا منذ أربع سنوات كلاعب أساسي حقق فيها العديد من النتائج الباهرة والمتميزة، من بينها فضية أسكتلندا للشطرنج الخاطف للعام 2016 وبرونزية نادي بولى للشطرنج الديناميكي 2017 وفضية الشطرنج الكلاسيكي 2018 وفضية بطولة (جوفن) للعام 2019.

بالإضافه إلى ميداليتين برونزيتين ببطولتي (إير وجامعة ستراتكلابد)، كما سبق له التتويج بفضية البطولة العربية للشباب 1985 وذهبية بطولة لارنكا للعام 2016.