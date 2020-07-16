تشكيل رابطة جديدة لأكاديميات كرة القدم بالمنطقة الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 يوليو 2020, 05:31 مساء
أطفال في إحدى أكاديميات كرة القدم، (الإنترنت: أرشيفية)

بدأ التجهيز بمدينة البيضاء لاجتماع أكاديميات كرة القدم بالمنطقة الشرقية والواقعة في النطاق الجغرافي من الجبل الأخضر، والذي سينعقد الإثنين المقبل بقاعة اجتماعات وزارة الصحة بالبيضاء.

وقال نائب رئيس الأكاديميات العربية لكرة القدم لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع لاستكمال مكونات رابطة أكاديميات ليبيا، وعلى طاولة الاجتماع العديد من المحاور من بينها: وضع استراتيجية عامة لآلية عمل الأكاديميات.

كما يتم تشكيل رابطة أكاديميات المنطقة الشرقية من الجبل الأخضر حتى امساعد، والتي تنتمي إلى باقي الروابط في جميع مناطق ليبيا، والتأكيد على إقامة دوري للفئات السنية المستهدفة في المشاركات الخارجية لاختيار مختلط المنطقة الشرقية، والذي من خلاله يتم اختيار منتخب ليبيا للأكاديميات المراحل السنية المختلفة ووضع آلية لتأهيل وتطوير المدربين القائمين على الأكاديميات، وبما يتماشى مع الفئات السنية، والتأكيد على تفعيل الكشف الصحي للرياضيين المنتسبين إلى الأكاديميات وكذلك المدربين.

وإلى جانب مندوبي الأكاديميات وجهت دعوات حضور الاجتماع للأساتذة أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد العربي مفتاح عنيبة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي عبدالمطلوب مختار، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي الدولي محمد الشلماني، والحكم الدولي عضو لجنة التحكيم بالاتحاد العربي الدولي توفيق الضاوي، عضو لجنة العلاقات العربية بالاتحاد العربي الصافي أبوبكر، وعضو لجنة العلاقات العربية بالاتحاد العربي عمران عبدالجليل، وعضو لجنة المنتخبات بالاتحاد العربي نبيل مصباح.

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