الشيباني: ماضون في توسيع قاعدة رياضة الدراجات وزيادة انتشارها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 يوليو 2020, 06:09 مساء
نائب رئيس الجمعية الليبية للدراجات نبيل الشيباني. (إنترنت)

أكد نائب رئيس جمعية الدراجات الليبية نبيل الشيباني، في تصريح إلى «‎بوابة الوسط»، أن الجمعية باشرت نشاطها بعد أشهر من التوقف بسبب جائحة «كورونا» التي اربكت الجمعية وأثرت على برامجها.

وتابع أنه في الأيام الماضية عقدنا عدة اجتماعات متواصلة لرسم معالم خطتنا الجديدة والانطلاق باستكمال اللجان الفرعية وانتخاب لجنة ‎الدراجة الجبلية للهواة برئاسة حميد الشتيوي، ونائبه سامي أبوقرين، والمقرر أيمن شوبانا.

وأضاف أن هذه اللجنة لها أهمية كبيرة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمساهمة في انتشار رياضة الدراجات بين عموم المجتمع.

واسترسل الشيباني: «‎ندرك جسامة المهام الموكولة على عاتقنا وكلنا ثقة أن شباب الجمعية قادر على تحقيق ما وضعناه نصب أعيننا من برامج ومشروعات لخدمة رياضة الدراجات، وبعون الله ماضون في الوصول إلى الأهداف المنشودة بالإدارة الناجحة والإيمان بالقدرات التي يمتلكها شباب الجمعية وتسخيرها للوصول للهدف المنشود لتصبح الجمعية علامة بارزة في تاريخ رياضة الدراجات في ليبيا.

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