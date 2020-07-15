المحلة والأولمبي إلى نصف نهائي بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

أقيمت، أمس الثلاثاء ، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الأوفياء لقدامى الرياضيين لكرة القدم، المقامة حاليًا بمدينة راقدالين.

المباراة الأولى في الدور جمعت الشباب والمحلة، وانتهت بفوز المحلة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يتأهل المحلة إلى الدور النصف نهائي على حساب فريق الشباب.

وفي المباراة الثانية فاز الأولمبي على الظهرة بنتيجة عريضة وصلت إلى 6 أهداف مقابل هدفين، وبهذه النتيجة تأهل الأولمبي إلى الدور النصف نهائي.

مباريات الدور النصف نهائي ستقام مساء غد الخميس، وتجمع المباراة الأولى فريقي الانطلاقة مع المدينة، والمباراة الثانية المحلة مع الأولمبي.

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)

جانب من منافسات بطولة الأوفياء (بوابة الوسط)