المقصبي: 50 ألف دينار عقد رعاية لسباق المياه المفتوحة ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 يوليو 2020, 01:12 مساء
السباحان حماد واقطاط والمقصبي في الإطار الأيسر (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي خالد المقصبي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع عقد لرعاية سباق سباحة المياه المفتوحة ببنغازي اليوم بين الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي وشركة برقة القابضة والراعية للسباق.

وقال المقصبي «إن عقد الرعاية بقيمة خمسين ألف دينار وآلية الصرف عبر لجنة مشتركة من الطرفين».

وأضاف «السباق سيقام في شهر أغسطس المقبل لمسافة 50 كيلو مترا من بنغازي إلى قمينس وبمشاركة السباحين حماد أحمد الفلاح وعزالدين أمين قطاط اللذين سبق لهما العام الماضي إنجاز عبور سباق المياه المفتوحة من خليج البمبة إلى عين الغزالة».

وأوضح المقصبي «شكلت لجنة للإشراف والمتابعة على السباق ضمت المدربين علي البكوش وونيس بواصبع ورفيق العرفي واللجنة مطالبة قبل البدء في أي إجراءات لها علاقة بمحاولة عبور السباحين الحصول على الموافقات الأمنية والصحية من الجهات الحكومية ذات الاختصاص وأخذ الحيطة والحذر خلال فترة التدريب والإعداد والالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية الموصى بها من وزارة الصحة ضد جائحة كورونا».

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