مديقش يصدر كتابا عن التدريب الرياضي والإعداد البدني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:04 مساء
غلاف الكتاب

صدر عن دار نشر مركز الكتاب في مصر كتاب جديد للدكتور عبدالعزيز مديقش بعنوان «التدريب الرياضي والإعداد البدني» من سبعة فصول ويهتم بكل ما يحتاجه المدرب الرياضي من الجوانب العلمية والتطبيقية.
 
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء قال الدكتور مديقش «كتابي جاء استجابة للتطورات العلمية والعالمية عبر طريقة مبسطة وواضحة وفصول الكتاب السبعه تحتوي على كل ما يحتاجه المدرب الرياضي من الجوانب العلمية والتطبيقية الأساسية».

وأضاف «أيضا كل ما يتعلق بالحمل التدريبي ومكوناته وتشكيل الحمل التدريبي كما يوضح الكتاب كيفية استخدام  الطاقة في المجال الرياضي وأيضا طرق التدريب ودور التغذية الجيدة وعلاقتها بمصادر الطاقة».

وأكمل مديقش «أن الكتاب يساعد المدربين على التخطيط للبرامج التدريبية والتعرف على توزيعها خلال الموسم كما يحتوي على عناصر اللياقة البدنية وكيفية تطويرها للمستويات العليا وتوزيعها على الأعمار السنية وكيفية استخدام الأثقال لتطوير القوة العضلية بالطرق العلمية الصحيحة للألعاب الفردية والجماعية».

الدكتور عبدالعزيز مديقش أستاذ أكاديمي بكلية التربية البدنية بنغازي، ومدرب سابق لرياضة ألعاب القوى ومعد بدني في كرة القدم.

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