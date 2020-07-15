القريو يعتذر عن عضوية مجلس إدارة نادي المدينة

قدم عادل القريو اعتذاره عن عضوية مجلس إدارة نادي المدينة الذي تم انتخابه مطلع الأسبوع الجاري باختيار مجلس إدارة جديد لنادي المدينة.
وقال القرير عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أحب أن أشكر الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية لنادي المدينة في اختيارهم وانتخابهم لأن أكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديد».
وأضاف «هذا شرف لي بأن أكون داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من عائلتي منذ الصغر وإحتراماً للقوانين واللوائح التي تمنعني من وجودي ضمن مجلس الإدارة الجديد نظراً لتولي صفة رئيس الإتحاد الليبي لبناء الأجسام وإحتراماً لهذه القوانين واللوائح تم التنسيق مع السيد رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة بالاعتذار عن تولي مهام عضو مجلس إدارة مؤكدا أنه سيكون قريبا وفي خدمة هذه المؤسسة العريقة».
يشار إلى أن عادل القريو يتقلد حاليا منصب رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام ويسير بخطوات ثابتة وسط باقي الاتحادات الليبية الذي حقق العديد من البطولات المحلية والعربية والأفريقية والعالمية.