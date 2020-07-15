القريو يعتذر عن عضوية مجلس إدارة نادي المدينة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 15 يوليو 2020, 11:02 صباحا
عادل القريو (أرشيفية : الإنترنت)

قدم عادل القريو اعتذاره عن عضوية مجلس إدارة نادي المدينة الذي تم انتخابه مطلع الأسبوع الجاري باختيار مجلس إدارة جديد لنادي المدينة.

وقال القرير عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «أحب أن أشكر الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية لنادي المدينة في اختيارهم وانتخابهم لأن أكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديد».

وأضاف «هذا شرف لي بأن أكون داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من عائلتي منذ الصغر وإحتراماً للقوانين واللوائح التي تمنعني من وجودي ضمن مجلس الإدارة الجديد نظراً لتولي صفة رئيس الإتحاد الليبي لبناء الأجسام وإحتراماً لهذه القوانين واللوائح تم التنسيق مع السيد رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة بالاعتذار عن تولي مهام عضو مجلس إدارة مؤكدا أنه سيكون قريبا وفي خدمة هذه المؤسسة العريقة».

يشار إلى أن عادل القريو يتقلد حاليا منصب رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام ويسير بخطوات ثابتة وسط باقي الاتحادات الليبية الذي حقق العديد من البطولات المحلية والعربية والأفريقية والعالمية.

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